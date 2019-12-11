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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يثبت الفائدة ويلمح إلى عدم تعديلها عام 2020 على الأقل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صوت مسؤولو الاحتياطي الاتحادي اليوم بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير فيما يمثل وقفة لتقييم الأمور في الفترة القادمة وتأثير قرارات خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام على الاقتصاد.
وذكر البنك المركزي في بيانه أن الوضع الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم استمرار النمو الاقتصادي الأمريكي وقوة سوق العمل واقتراب التضخم من معدله المستهدف ععند 2%.
وحذف مسؤولو الاحتياطي الاتحادي كلمة "عدم اليقين" من بيانه هذه المرة، وهي عبارة لازمت بياناته السابقة واعتبرتها الأسواق بمثابة تلميح إلى إمكانية تغيير الفائدة.
ويتوقع أغلب أعضاء البنك المركزي عدم تغيير سياسته النقدية في العام المقبل ورفع الفائدة مرة واحدة فقط عام 2021.
ويشير البيان إلى عدم قلق لدى الأعضاء مقارنة بما كان عليه الحال في الاجتماعات السابقة هذا العام، وخفضوا توقعاتهم بشأن معدل البطالة في الولايات المتحدة عام 2020 إلى 3.5% من 3.7% في تقديرات سابقة.
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، فلا تزال التوقعات تشير إلى استقرار النمو أعلى أو أقل من 2% بشكل طفي خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكد الاحتياطي الاتحادي في بيانه على استمرار قوة سوق العمل واستمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة.
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