شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بالتزامن مع استقرار الدولار وترقب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مستفيدا من حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن قرار الاحتياطي الاتحادي فضلا عن استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ويصدر البنك المركزي الأمريكي بيانه بشأن معدل الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير بين النطاق 1.75% و1.5%.

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ويعقب القرار تصريحات هامة من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" للحديث عن أحدث المستجدات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:58 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% وأغلقت عند 1475 دولارا، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1477.4 دولار وأقل سعر عند 1466.9 دولار.