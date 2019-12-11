شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي وسط ترقب حذر لقرار البنك المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي وسط ترقب حذر لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن معدل الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وسوف يعلن البنك المركزي بعد قليل عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير بين 1.7% و2.00%.



وعقب القرار، من المنتظر عقد "باول" مؤتمر صحفي للتعليق على القرار بالإضافة إلى منح الأسواق إشارات بشأن السياسة النقدية في الفترة القادمة.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات هذا العام لكنه ألمح إلى وقف لفترة من الوقت من أجل تقييم هذه القرارات وتأثيرها على الاقتصاد.



وعكست تلميحات عدد من أعضاء البنك المركزي هذه السياسة المنتظر لتقييم الأمور على الصعيد الاقتصادي محليا وعالميا.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:58 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.