شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الارتفاع ليتجاوز مستوى 1467.00، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب لحظية قد تصل إلى 1489.00 قبل العودة للانخفاض من جديد.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة في حال حصل السعر على إغلاق يومي فوق 1467.00.