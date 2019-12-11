شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليبدأ مهاجمة مستوى 1.1108، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 1.1180 مبدئياً.

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