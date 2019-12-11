السحيمي: إدراج أرامكو ينقل «تداول» إلى مراكز متقدمة بين أسواق المال العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية، سارة السحيمي أنه بإدراج شركة أرامكو السعودية ستنتقل السوق المالية السعودية لتحتل مركزا متقدما من حيث القيمة السوقية بين أكبر 10 أسواق مالية عالمية.

وأضافت خلال حفل إدراج شركة «أرامكو» أمس، أن إدراج أرامكو يتوج محطة تاريخية وحدثا استثنائيا تشهده المملكة والعالم أجمع كأكبر إدراج في تاريخ الأسواق العالمية.

وبينت أنه في ظل رؤية طموحة وقيادة حكيمة يرتقب العالم بأكمله هذه اللحظة، قائلة «شهدنا معا إنجاز شركة واحتفال وطن وفرصة للعالم».

وأضافت حققنا نتائج رائعة في فترة قياسية، مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية بدءا بفترة الاكتتاب ووصولا إلى إيداع الأسهم وانتهاء بإدراج وبدء تداول أسهم الشركة.

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وسيعزز الإدراج حجم «تداول» لتصبح ضمن قائمة أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية الإجمالية، متفوقة على بورصتي الهند وتورنتو.

وسيسهم اكتتاب أرامكو في رفع القيمة السوقية لـ»تداول» بواقع 1.7 تريليون دولار، ليصبح إجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار تقريبا، أي ما يعادل خمسة أضعاف حجم القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

وقفز الاكتتاب العام لأرامكو بترتيب «تداول» إلى المركز الرابع عالميا من حيث حجم صفقات جمع رؤوس الأموال من المستثمرين لعام 2019.

وسيعزز اكتتاب أرامكو مستوى سيولة السوق من خلال جذب المزيد من التدفقات الأجنبية السلبية والنشطة، خاصة بعد انضمام «تداول» إلى المؤشرين العالميين للأسواق الناشئة «إم إس سي آي» و»فوتسي راسل».

ويوجد حاليا حوالي 1650 مستثمرا أجنبيا مؤهلا مسجلين في «تداول»، وهو رقم مرشح للزيادة بعد نجاح الإدراج الضخم.

أبرز الآثار الإيجابية لإدراج أرامكو على «تداول»