شاهد آراء هشام طلعت مصطفى والمطورين العقارين في مبادرة التمويل العقاري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة، بمبادرة البنك المركزى حول التمويل العقاري، بتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل شراء وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بفائدة 10% متناقصة حتى 20 عاما. Advertisements وكان هشام طلعت مصطفى طالب بمثل هذه المبادرة فى مؤتمر سيتى سكيب الماضى، لخلق أنظمة سداد تناسب السوق المصرى. وكان البنك المركزى أعلن أن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى بإجمالى تمويل مستهدف بقيمة 50 مليار جنيه، للوحدات السكنية التى لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، وأن تكون كاملة التشطيب وأجل التمويل 20 عاما، وألا يكون قد استفاد من برامج الإسكان الاجتماعي، يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه كحد أقصى، بسعر فائدة 10% متناقصة .

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