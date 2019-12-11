شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره متأثراً بالارتفاع المفاجئ للمخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزاد خسائره في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية والتتي سجلت ارتفاعا فاجأ الأسواق.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزون النفط بنحو 800 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين أشارت توقعات المحللين إلى انخفاضها بحوالي 1.4 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية عن ارتفاع مخزون الخام في البلاد بحوالي 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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وتتجه أنظار الأسواق اليوم نحو الاحتياطي الاتحادي لمعرفة قراره بخصوص الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها، وسوف يلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول" للتعليق على السياسة النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول السعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 58.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.9% إلى 63.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 63 دولارا.