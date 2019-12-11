شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع متجاهلاً خسائر النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم متجاهلا خسائر النفط، وذلك وسط ترقب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي والتطورات على صعيد الملف التجاري.



ومن المنتظر في وقتت لاحق اليوم إعلان البنك المركزي الأمريكي عن قراره بشأن معدل الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بحلول السعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 58.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 1.2% إلى 63.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 63 دولارا.



وعلى صعيد التطورات التجارية بين واشنطن وبكين، فإن المفاوضات مستمرة ببين البلدين من أجل التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول، وهو موعد تفعيل رسوم جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.758، وسجل أعلى سعر عند 0.7586 وأقل سعر عند 0.7548.