شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول": إدانة مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بسوق الأسهم السعودية "تداول"، عن صدور قرار لجنة الاستئناف، بإدانة مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم الفصل في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، بإدانة جلال بن صالح بن منصور الخميري.
وأشارت، إلى أن منطوق القرار انتهى بإدانة الخميري، لمخالفة نظام السوق المالية، من خلال ممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
ونوهت إلى أن قرار لجنة الاستئناف تضمّن فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات، مبينا أن المخالفة تضمنت جمع مبالغ مالية من عدة أشخاص، واستثمارها في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، دون الحصول على ترخيص.
وأوضحت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.
كانت هذه تفاصيل خبر "تداول": إدانة مخالف لنظام السوق ولوائحه التنفيذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.