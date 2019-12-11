أرامكو تزيح أبل وتعتلي عرش كبرى الشركات المدرجة بالعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قفز سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته في السوق المالية السعودية «تداول» ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريالا، وهو ما يعني ارتفاع قيمة أرامكو السوقية لـ1.88 تريليون دولار.

ووفق القيمة السعودية الجديدة أمس تكون أرامكو قد تخطت قيمة شركة أبل لتصبح الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.

ويعد الطرح الأولي العام لأرامكو خطوة مهمة لتسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصاديين للمملكة، وركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030.

ويساهم الطرح في زيادة سيولة السوق المالية السعودية ويعزز مكانتها كواحدة من أهم البورصات العالمية.

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وتشكل أرامكو استثمارا قويا للمساهمين على المدى الطويل، حيث تحتل مكانة الصدارة في قطاع النفط، وتعتمد استراتيجية قوية لخلق القيمة من التوسع والتكامل الاستراتيجي لأعمال محفظتها. وتلتزم الشركة بتقديم حصص أرباح مستدامة ومتنامية عبر ظروف السوق ودورات الأسعار.

ويعتزم مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عادية لا تقل عن 75,0 مليار دولار للسنة التقويمية 2020م، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح خاصة محتملة.

وسيخضع سعر السهم حاليا لقوى العرض والطلب في السوق مثل أي شركة مدرجة أخرى. وسيتأثر السهم بظروف السوق العامة، وإقبال المستثمرين، وأخبار الشركة، ونتائجها المالية، بالإضافة طبعا إلى سعر النفط.

ولكن أرامكو واثقة تماما من أن استراتيجيتها وتركيزها على تحقيق نتائج جيدة ستواصل خلق القيمة للمساهمين على المدى الطويل. وتساعد تركيبة قاعدة المستثمرين (مالكي الأسهم الحرة المتاحة للتداول) في ضمان استقرار سعر الأسهم حتى عند تسييلها (1/‏3 لشريحة الأفراد و2/‏3 لشريحة المؤسسات).

مقارنة أرامكو مع أكبر الشركات المدرجة في العالم: