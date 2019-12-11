«تداول» تاسع أكبر سوق مالية في العالم بعد إدراج أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سيجعل إدراج أسهم شركة أرامكو السعودية في سوق «تداول» من السوق السعودي تاسع أكبر سوق مالية في العالم، بحسب وكالة بلومبيرج الإخبارية.
وأوضحت الوكالة أن حجم السوق السعودية سيفوق البورصة الهندية وسيقارب حجم البورصة الألمانية والكندية، على الرغم من أن المملكة طرحت فقط 1.5% من أسهم «أرامكو».
وأوضحت أن أرامكو تعتبر أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية وأكبر شركة مدرجة لديها أقل عدد من الأسهم الحرة (بافتراض 1.5% من الأسهم الحرة من إجمالي أسهم الشركة) مقارنة بعدد من أكبر الشركات المدرجة في العالم.
من جهتها قالت مديرة المخاطر المالية كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال فيجاي فاليشا، إن ارتفاع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 10% يعطيها القيمة السوقية البالغة 1.88 تريليون دولار.
وأضافت أصبح السوق السعودية تاسع أكبر سوق للأوراق المالية.
أكبر 10 بورصات في العالم (11 ديسمبر 2019)
- بورصة نيويورك، الولايات المتحدة 22.9 تريليون دولار
- ناسداك، الولايات المتحدة 10.8 تريليونات دولار
- بورصة طوكيو، اليابان 5.67 تريليونات دولار
- بورصة شنغهاي، الصين 4.02 تريليونات دولار
- بورصة هونغ كونغ، هونغ كونغ 3.93 تريليونات دولار
- يورونكست، منطقة اليورو 3.92 تريليونات دولار
- بورصة لندن، المملكة المتحدة 3.76 تريليونات دولار
- بورصة شنتشن، الصين 2.5 تريليون دولار
- السوق المالية السعودية «تداول» السعودية 2.2 تريليون دولار
- بورصة تورنتو، كندا 2.1 تريليون دولار
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