3 عوامل وراء قوة سهم أرامكو في أول يوم تداول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

أجمع خبراء اقتصاديون على قوة سهم شركة أرامكو بعد تداوله في أول أيامه أمس، انعكاسا لمتانة الاقتصاد السعودي وسوقه المالي، حيث أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن وصول سهم أرامكو إلى 35.20 ريالا وبالنسبة القصوى كان لثلاثة أسباب رئيسة، أولها أن الشركة تم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية، وبالتالي السوق يعيد تقييم سهم أرامكو وفق قيمتها العادلة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في شركة يكون سعر سهمها أعلى من القيمة العادلة له، وبالتالي فالسوق أعاد تقييم أرامكو وفق قيمتها العادلة. و»أعتقد أنه لم يصل للقيمة التي يفترض أن تكون عليها أسهم أرامكو».

وأضاف البوعينين: السبب الثاني أن المؤسسات المالية لم تستطع شراء الكميات التي تحتاجها. وشاهدنا أن تغطية أرامكو بالنسبة للشركات والمؤسسات المالية تمت تغطيتها بخمسة أضعاف من المطلوب، وبالتالي هؤلاء سيعيدون شراءها مباشرة من السوق، كونهم لم يحصلوا على الكميات المطلوبة. وهذا يعزز ارتفاع السهم في يومه الأول، ويعزز أيضا إمكانية ارتفاع السهم مستقبلا.

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واستطرد: ثالثا هناك كثير من التقييمات العادلة تشير إلى أن قيمة أرامكو تريليونا دولار، وحتى مع إغلاق النسبة يوم أمس 35.20 ريالا ما زال أقل من قيمة الشركة، والتي يفترض أن تكون تريليوني دولار وأعلى. وهذا يعزز من تحقيق مكاسب إضافية لسهم أرامكو خلال الفترة المقبلة.

واختتم البوعينين بقوله إن تحقيق أرامكو للنسبة القصوى في السوق هو تتويج للنجاح الذي ينسب لمتخذ القرار الذي قرر طرح أرامكو في السوق المحلية فقط وليس الأسواق الخارجية، وكذلك رد مباشر على الشركات الاستشارية التي كانت تشكك في قدرة السوق السعودية على تحمل السهم ووجوب طرحه في الأسواق المالية، وهذا أمر مهم للغاية ويحسب لمتخذ القرار ويعزز النظرة الوطنية للاستشارات الاقتصادية.

من جهته أشار الخبير المالي حسام جخلب إلى أن الشراء والطلبات يؤكدان حرصا كبيرا على الحصول على المزيد من الأسهم لمن لم يحصل على الحصة المطلوبة، أو المحاولة لرفع عدد الأسهم، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.