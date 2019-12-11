بعد 3 سنوات..وعد ولي العهد يتحقق وسهم أرامكو يحلق بالنسبة القصوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحقق وعد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس، بعد ثلاث سنوات من إعلانه عن طرح جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، حيث استقبلت السوق المالية السعودية «تداول» أمس شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» رسميا.

وأثبتت الحوارات الصحفية التي تحدث فيها الأمير محمد بن سلمان عن رؤيته لاكتتاب أرامكو، صحتها وأكدت بعد نظره في ملف اكتتاب الشركة، وهو ما يؤيده الإقبال الكبير على الاكتتاب وتحليق السهم بالنسبة القصوى في أول يوم للإدراج والتداول.

ووضع ولي العهد شعبه نصب عينيه عندما خطط لطرحها للاكتتاب، بهدف مشاركتهم في مكاسب هذه الشركة، والذي تحقق بشكل يفوق التوقعات. وعادة تفضل الحكومات الاحتفاظ بالشركات الكبرى الناجحة، لكن ولي العهد فضل طرحها للاكتتاب في السوق المحلي، من أجل استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من أسهم أرامكو.

ويعد النجاح الكبير لأداء سهم أرامكو منذ اليوم الأول البداية لاستمرار الشركة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب مستقبلا، وفقا لرؤية ولي العهد، حيث أشار إلى طرح نحو 5% من أسهم الشركة.

وقرع كل من رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، جرس الإعلان إيذانا بإدراج الشركة وتداول أسهمها في تداول، وتم بدء تداول أسهمها بسعر 32 ريالا للسهم الواحد.

وشارك في الاحتفال بهذا الحدث التاريخي كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في أرامكو السعودية ورئيس مجلس إدارة تداول سارة السحيمي، والمدير التنفيذي لتداول خالد الحصان، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الممثلة لقطاعات حكومية.

وصعد سهم «أرامكو السعودية» في أول يوم إدراج بالسوق السعودية، بالنسبة القصوى عند 35.20 ريالا، بزيادة 3.20 ريالات للسهم مقارنة بسعر الإدراج البالغ 32 ريالا.

وتجاوزت قيمة التداولات على السهم 1.11 مليار ريال من خلال تداول 31.64 مليون سهم، نفذت عبر ما يزيد على 39 ألف صفقة بمتوسط 810 أسهم للصفقة الواحدة.

وأظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ»أرامكو السعودية» وصل عند 35.20 ريالا بزيادة 10% مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا، وبلغت الكمية الافتراضية نحو 9.7 ملايين سهم، وبلغت الطلبات على السهم أكثر من 180 مليون سهم على سعر 35.20 ريالا وأعلى منه.

وسجلت عملية الطرح التي انتهت فترتها بنهاية الأربعاء (4 ديسمبر 2019)، مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد والمؤسسات بمبلغ وقدره 446 مليار ريال، أي ما يعادل 119 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 4.65 أضعاف إجمالي أسهم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء)، وقد نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ملايين مكتتب.

وباعت السعودية 3 مليارات سهم عادي من خلال عملية الاكتتاب العام (لا تشمل خيار زيادة التخصيص)، التي تمثل ما نسبته 1.5% من رأسمال الشركة، وبسعر يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه.

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وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء، مما يجعلها أكبر عملية طرح في العالم.

إدراج «أرامكو السعودية» في «تداول»

تحديد رمز مؤشر أسهمها تحت اسم (تداول: أرامكو)

بدء تداول أسهمها بسعر 32 ريالا للسهم الواحد

إدراج السهم ضمن قطاع الطاقة بالرمز 2222

نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%

عملية الطرح:

انقضت بنهاية يوم الأربعاء (4 ديسمبر 2019)

مجموع طلبات اكتتاب الأفراد والمؤسسات 446 مليار ريال (119 مليار دولار)

تغطية الاكتتاب 4.65 أضعاف إجمالي الطرح (عدم ممارسة خيار الشراء)

عملية الاكتتاب استقطبت أكثر من 5 ملايين مكتتب

باعت السعودية 3 مليارات سهم عادي من خلال عملية الاكتتاب العام (لا تشمل خيار زيادة التخصيص)

تمثل الأسهم المباعة ما نسبته 1.5% من رأسمال الشركة

سعر البيع (32 ريالا) يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه

القيمة الإجمالية للطرح 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)

يشير إلى سعر الافتتاح المتوقع للأوراق المالية خلال فترة ما قبل افتتاح السوق، ويمثل سعر الصفقات الافتتاحية في حال افتتاح السوق في تلك اللحظة المحددة.

كمية الافتتاح الافتراضية:

تمثل الكمية التي قد تنفذ مقابل سعر الافتتاح الافتراضي.

الرميان: لحظة فخر واعتزاز تاريخية لأرامكو ومساهمها الرئيس

قال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان «هذه لحظة فخر واعتزاز تاريخية لأرامكو السعودية ومساهمها الرئيس، السعودية، إيذانا بدخول الشركة حقبة جديدة كشركة مدرجة في تداول، تحت مظلة واحدة مع جميع مساهميها الجدد من الأفراد والمؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي على حد سواء».

وأضاف «ينصب تركيزنا كمجلس إدارة للشركة على تحقيق مصلحة جميع المساهمين، وتوجيه أعمال أرامكو السعودية في سبيل الاضطلاع بدورها الحيوي في توفير إمدادات الطاقة عالميا، مع السعي لرفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتحقيق القيمة بشكل مستدام بما فيه مصلحة جميع مساهميها، وتعمل الشركة على عملية استغلال رأس المال العامل بصورة منهجية، والاعتماد على فريق إداري على مستوى عال من الكفاءة والخبرة». وأوضح الرميان أن هذا الحدث الذي نشهده اليوم يؤكد التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، التي يتم تنفيذها بخطى سريعة وعزيمة.

الناصر: فخر كبير لمنسوبي الشركة وبداية مرحلة مهمة في تاريخها

أوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن إدراج أرامكو السعودية في تداول للمرة الأولى منذ تأسيسها جاء نتيجة لأكبر عملية اكتتاب عام شهدها العالم، وذلك يمثل يوم فخر كبير لمنسوبي الشركة وبداية مرحلة جديدة مهمة في تاريخها.

وذكر أن لأرامكو تاريخا عريقا وسجلا حافلا يعود إلى عام 1933 واستمدت نجاحها منذ البدايات من أسس مهنية قوية، وقيم عمل راسخة، أرساها موظفو الشركة السابقون، وعززتها الأجيال اللاحقة منهم، واليوم، يتولى فريق العمل في أرامكو السعودية، من موظفات وموظفين في جميع أنحاء العالم مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث العظيم، وتنميته وتطويره، والوصول به إلى آفاق جديدة غير مسبوقة. وأضاف الناصر «إننا على قناعة تامة بأن حجم الطلب الذي شهدناه من قاعدة عريضة من المستثمرين الأفراد وهذه المجموعة الكبيرة من المؤسسات، إنما يدل على حجم ثقتهم في أرامكو وأدائها التشغيلي والمالي القوي، ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون الشركة الرائدة والمتكاملة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات، من خلال العمل ضمن مبادئ الاستدامة وفي إطار لا يضاهى من الموثوقية».

وأشار الناصر إلى أنه وبفضل الإنتاج منخفض التكلفة والإمدادات الموثوقة التي توفرها الشركة من النفط الخام منخفض الكثافة الكربونية إلى عملائها، سيظل تركيز الشركة متمحورا حول تحقيق أفضل قيمة ممكنة، لجميع المساهمين عبر مختلف تقلبات أسعار النفط الخام.

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