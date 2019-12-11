الاستغناء عن المراكز الصحية المستأجرة بالشرقية خلال 4 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد رئيس أول تجمع صحي بالمملكة الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن وزارة الصحة ستتخلص من المباني المستأجرة بشكل كامل بالمنطقة الشرقية خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات من الآن، بعد التحول المؤسسي الكبير في القطاع الصحي، لافتا إلى أن التجمعات الصحية الثلاثة بالمنطقة الشرقية على موعد مع تسلم 14 مركزا صحيا قبل نهاية العام الحالي 2019.

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وأوضح الغامدي خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية مساء أمس الأول أن قرار مجلس الوزراء يستهدف إنشاء 19 تجمعا صحيا في مختلف المناطق خلال خمس مراحل متزامنة حتى عام 2030 تحت مظلة شركة قابضة واحدة يرأسها وزير الصحة لمدة 10 سنوات، لتستقل بعدها التجمعات الصحية على شكل شركات للخدمات الصحية، منوها إلى أن الوزارة سيكون دورها اعتبارا من العام المقبل إشرافيا وليس تنفيذيا.

وأشار إلى وجود تعاون مع إحدى شركات التأمين للتأمين الصحي على العاملين بالقطاع الحكومي لتقديم الخدمة اعتبارا من العام المقبل باقتطاعات غير مؤثرة، لافتا إلى وجود ربط بين المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، مشيرا إلى وجود خطط لإلغاء بعض المراكز ودمج أخرى لتقليل التكاليف خاصة بعد تطبيق نظام المواعيد.

وأفاد بأن مشاركة القطاع الخاص الصحي والمساند سيدعم مبادرات تطوير الخدمات الصحية وسيرفع من مستواها وأدائها، إلى أفضل المعايير العالمية والتي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030م المتعلقة بتطوير القطاع الصحي.