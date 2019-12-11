كعكي: استراتيجية 2022 لتحقيق مكة الغد قبلة الصناعة والتجارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان مساء أمس الأول استراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي أن الاستراتيجية ترتكز على أركان أربعة، تتمثل في تحقيق التميز المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة والمجتمع الذي يحوطنا بثقته، ورابعها تعزيز مكانة مكة المكرمة كملتقى للأعمال محليا وعالميا، مضيفا «طموحنا هو ما نريد أن نكونه، وكيف نصل إليه، لتحقيق مكة الغد.. قبلة الصناعة والتجارة».

وقال: نطلق اليوم حلما طالما انتظرناه. نقف لنعرض أنفسنا للعالم، مصافحين، راغبين بتمثيل مدينتنا ووطننا خير تمثيل، مستشعرين مقدراتنا التي حبانا الله إياها في مكة، واضعين طاقم عملنا الذي نراهن عليه أساسا أوليا لتحقيق الحلم، وشركاءنا الذين نستنير بهم في رحلة تحقيق الاستراتيجية، ومجتمعنا الذي يحيطنا بثقته النبيلة ويلفنا بالأمنيات والدعوات الطيبات أمامنا، وزاد «تحركنا.. فأصبحت رؤيتنا تنمية الأعمال والمجتمع، وطموحنا كما قال مهندس رؤية الوطن: عنان السماء».

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وتابع: تأتي الاستراتيجية لتكثف عملية استغلال الفرص المستبطنة في النموذج الاقتصادي لمكة المكرمة، ومحاولة التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بمكة المكرمة عبر عدد من المبادرات التي تطلقها الغرفة لتحقيق أولويات استراتيجية أربع.

وتناول نائب أمين عام الغرفة المهندس مازن أبوطالب مفاصل الاستراتيجية التي تعتمد على رؤية المملكة 2030، والرؤية التنموية لمنطقة مكة، ونظام الغرف التجارية، مشيرا إلى أن تغييرا طرأ على شعار غرفة مكة المكرمة، وأن ترميز الاستراتيجية بأرقام 4x4x4، يعني 4 قيم، و4 أولويات، 4 أهداف. وهناك 40 مبادرة ستطلقها الغرفة خلال الفترة المحددة.

وعرضت الغرفة أمام الحضور ملخصا لإنجازاتها خلال العامين الماضيين من عمر مجلس الإدارة الحالي، منها إنشاء مركز الدراسات والبحوث ليشكل مرجعا معلوماتيا موثقا لكل القطاعات بمكة المكرمة ووسيلة مساعدة في صنع القرار، فضلا عن مركز مكة للابتكار والريادة الهادف لزيادة الإنتاجية ودعم ريادة الأعمال، ومركز المعارض والمؤتمرات على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع.

ترميز الاستراتيجية بأرقام