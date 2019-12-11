إعادة رحلات قطار الحرمين بين مكة وجدة خلال 10 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما علمت «مكة» من مصادر في مشروع قطار الحرمين السريع عن تشغيل رحلات القطار بين مكة المكرمة وجدة خلال 10 أيام مقبلة، بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بتشغيل محطة قطار الحرمين السريع المرتبطة بالصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.
وانطلقت صباح أمس أولى رحلات القطار من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ما بين محطتي المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وذلك بعد استكمال كافة التجهيزات والتأكد من جاهزية المحطة لخدمة المسافرين.
وأوضح المصدر خلال حديثة لـ»مكة» أنه توجد حاليا 5 رحلات يوميا في الاتجاة الواحد بمعدل 10 رحالات يوميا في الاتجاهين من خلال محطة القطار الواقعة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وستعمل على نقل الركاب للمدينة المنورة مرورا بمدينة رابغ، ومن المقرر، وفي غضون أقل من أسبوعين، تدشين رحلات القطار إلى مكة المكرمة ليكتمل مسار القطار ما بين مكة والمدينة.
ويعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد فريدا من نوعه على صعيد المنطقة، بعد الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني في ربط مطار المؤسس الجديد الصالة رقم 1 بشبكة قطار الحرمين السريع، حيث وضعت هذه الخطوة معايير جديدة في تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما يشكل نقلة نوعية في خدمات النقل العام في المطارات السعودية.
وتولت الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية إنشاء محطة قطار الحرمين بالمطار ضمن مشروع مطار المؤسس الجديد. فيما تتولى إدارة مشروع قطار الحرمين السريع تشغيل المحطة، وقامت بتجهيز الكوادر السعودية المؤهلة الذين تم تدريبهم وفق أحدث أنظمة ومعايير الأمن والسلامة العالمية.
وأشارت إلى أن عدد الموظفين العاملين خلال الفترة الواحدة في محطة قطار المؤسس يصل إلى 40 موظفا وموظفة يعملون في أقسام التذاكر والحقائب وإرشاد وتوجيه المسافرين، كما أن رحلة القطار من محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى محطة المدينة المنورة تستغرق 90 دقيقة تقريبا وبسرعة تصل إلى 300 كلم/ الساعة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة نحو 3204 ركاب في الساعة، كما يسعى المشروع إلى مواجهة تنامي عدد الحجاج والمعتمرين من الخارج والداخل، وتخفيف الضغط والزحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، متبعا سبل الراحة والأمان والسرعة التي يوفرها السفر بالقطارات، إلى جانب زيادة عدد الرحلات من المحطات النهائية في كل اتجاه، مرورا بالمحطات الوسطية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة.
محطة قطار الحرمين بالمطار:
- المساحة 99 ألف م2
- تتكون من 6 طوابق
- تضم مناطق تجارية
- تستوعب 6 قطارات في وقت واحد
- منصة للقطارات بطول 519 مترا
- تشمل 6 أرصفة (مساران مزدوجان ومساران فرديان)
- الطاقة الاستيعابية 3204 ركاب في الساعة
- يعمل فيها 40 موظفا وموظفة خلال الفترة الواحدة
- تستغرق الرحلة إلى محطة المدينة المنورة 90 دقيقة
- سرعة القطار تصل إلى 300 كلم/ الساعة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.