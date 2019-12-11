شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 11- 12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-12-2019.

إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سيدى كرير للبتروكيماويات، شركة النصر للأعمال المدنية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، أكتوبر فارما.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيهعاودت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بجلسة أمس، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.732 مليار جنيه. البورصة تخسر 5 مليارات جنيهعاودت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بجلسة أمس، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.732 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 112.5 مليون ورقة مالية بقيمة 635.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.23%، والعرب على 3.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.13%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 118 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 15887 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4991 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.06%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 3.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.76%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 10.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.42%

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- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 3.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.61%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.28%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 66 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.59%

- سيدى كرير للبتروكيماويات إغلاق 9.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.12%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 2 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 66.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%

- ليسيكو مصر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.80%