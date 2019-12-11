شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. مصر والإمارات توقعان اتفاقا لتعزيز التجارة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 11-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وكان من أهمها افتتاح منتدى الأعمال المصرى الإماراتى، وهيلتون تعلن عن افتتاح 10 فنادق جديدة خلال 4 سنوات بمصر، إضافة إلى أخبار البورصة المصرية، أسعار العملات، أسعار الذهب. وزيرا التجارة والإنتاج الحربى ومحافظ البنك المركزى يفتتحون منتدى الأعمال المصرى الإماراتى طارق عامر: العالم يثق فى الاقتصاد المصرى بدليل إصدار سندات بـ20 مليار دولار وزير المالية: حريصون على توفير السيولة النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين مصر والإمارات توقعان اتفاقًا لضمان الصادرات وتعزيز التجارة بين البلدين وزير التجارة والصناعة: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات هيلتون العالمية: افتتاح 10 فنادق جديدة فى 4 سنوات بمصر.. والبحر الأحمر الأعلى "هيئة المجتمعات العمرانية" تحذر المواطنين من التعامل على 158 فدانا بمحور 26 يوليو Advertisements وزيرة الاستثمار تلتقى وفدا من نواب سابقين بالكونجرس الإمريكى لبحث ضخ استثمارات جديدة بمصر السفير الإماراتى بمصر: شراكة كبيرة مع مصر فى القطاع الصناعى وفد استثمارى إماراتى: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق أفضل النظم العالمية البورصة المصرية تعاود تراجعها بختام تعاملات الأربعاء بضغوط مبيعات عربية وأجنبية سهم "أرامكو" يربح 3.20 ريال وقيم التداول تقترب من مليار ريال سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-12-2019 سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-12-2019 استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2019 فى مصر

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