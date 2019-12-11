شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: لا نية لتعديل رسوم العمالة الوافدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان اليوم الأربعاء أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020.
وأوضح أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته، كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، بحسب موقع قناة العربية.
وأوضح أنه لا يوجد تغيير في حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة سوف يستمران للعام المقبل.
وعبر عن أمله في الانتهاء خلال هذه الفترة من دراسات منظومة الحماية الاجتماعية والتي سيجري الإعلان عنها فور انتهائها.
وقال إنه لا يوجد فرق كبير في تكلفة بدل الغلاء أو حساب المواطن ضمن الميزانية بين العامين الحالي والمقبل.
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