شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية على غير المتوقع في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 800 ألف برميل إلى 447.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضا بحوالي 2.8 مليون برميل.
وقفز مخزون البنزين بحوالي 5.4 مليون برميل إلى 233.8 مليون برميل، كما قفز مخزون البنزين بنحو 4.1 مليون برميل إلى 123.6 مليون برميل.
وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزون النفط بنحو 1.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.
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