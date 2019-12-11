الاقتصاد

الأسهم الأمريكية ترتفع وسط ترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الأربعاء وسط ترقب عن كثب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.


وكان كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" قد صرح بأن خيار زيادة االرسوم الجمركية ضد الصين قبل منتصف الشهر الجاري لا يزال من الممكن تنفيذه.

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وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن قراره بشأن الفائدة وسط توقعات تشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير لتتحول الأنظار بعد ضلك إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "جيروم باول".


وفي سياق آخر، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 27897 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 8650 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3139 نقطة.

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