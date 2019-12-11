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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تقترب من حاجز 1900 دولار نتيجة انقطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مقتربا من حاجز 1900 دولار للأوقية وذلك خشية تعطل إنتاج المعدن الصناعي في جنوب إفريقيا على أثر تعرض البلاد لأزمة في انقطاع الكهرباء.
وتوقفت أنشطة تعدين البلاديوم وغيره من المعادن في جنوب إفريقيا التي تعد أكبر مورد للبلاتين وثاني أكبر منتج للبلاديوم على مستوى العالم.
يأتي ذلك بعد انقطاع الكهرباء لليوم السابع على التوالي في جنوب إفريقيا مما أثر على المرافق الحكومية والأنشطة الصناعية.
ويواصل البلاديوم الصعود إلى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة بسبب نقص المعروض منه وزيادة الطلب خاصة من شركات صناعة السيارات التي تستخدم المعدن في إنتاج مكونات تقلل انبعاثات الكربون.
وتوقع محللو بنك "سيتي جروب" استمرار مكاسب البلاديوم ليصل سعره إلى 2500 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2020 نتيجة استمرار انخفاض المعروض.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1884.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1886.1 دولار وأقل سعر عند 1865 دولارا.
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