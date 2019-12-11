شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد الارتفاع المفاجئ فى مخزونات الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 13:14بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.83$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.04$، وسجل أعلى مستوي عند 59.14$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.3% ،بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.4% ، بعد أنباء عن تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 كانون الأول/ديسمبر،فى ثالث زيادة أسبوعية خلال شهر ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.8 مليون برميل .

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،ليظل الإجمالي عند 12.9مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.