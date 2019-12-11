شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع هامشيا قبيل بيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، وقد يحقق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد أنباء تتحدث عن تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة على بضائع صينية ، فى انتظار المزيد من الأخبار التوضيحية لما ألت إليه المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية للاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،وقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام أخر اجتماعاته عن السياسة النقدية خلال العام الجاري.

ارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 97.60 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.51 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.48 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تعتزم تأجيل الرسوم الجمركية فى ظل المفاوضات الجارية بين مسؤولي البلدين لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارة .

ويترقب المستثمرين عن كثب صدور أي أخبار توضيحية لما ألت إليه المحادثات الجارية بين المسؤولين فى الولايات المتحدة والصين.

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يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ، عن مستويات التضخم الرئيسية للاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،بالإضافة إلى قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى ختام أخر اجتماعاته عن السياسة النقدية خلال العام الجاري.

يصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.0% سنويا فى تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 1.8% فى تشرين الأول/أكتوبر ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.4% بالقراءة السابقة.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي أخر اجتماعاته خلال 2019 المحددة لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75% ،والاكتفاء بما تم تنفيذه من دورة تخفيض الفائدة (ثالث مرات) خلال هذا العام.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

وما ينتظره المستثمرين فى الوقت الحالي أدلة قوية حول احتمالات استمرار المركزي الأمريكي فى تخفيف السياسة النقدية وإجراء تخفيضات أخرى فى معدلات الفائدة خلال 2020.