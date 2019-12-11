شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تؤكد التصنيف الممنوح لـ "جي إف إتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مجموعة جي إف إتش المالية إن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) قامت بتأكيد التصنيف الممنوح لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("جي إف إتش" أو "المجموعة")، بدرجة ‘BB / B’ (Double B / Single B) على النطاق الدولي وبدرجة ‘BBB-(bh) / A3(bh)’ (Triple B Minus / A Three) على النطاق المحلي، مع نظرة مستقبلية بدرجة "مستقرة" لكلا التصنيفين.

وحسب تقرير اطلعت "أخبار اليوم" سلط التقرير الضوء على تقدم المجموعة عبر خطوط أعمالها الرئيسية، التي تشمل الصيرفة الاستثمارية، التطوير العقاري، نشاط الخزينة الذي تم التوسع فيه مؤخراً، الاستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية من خلال حصتها البالغة 55.4% في المصرف الخليجي التجاري الواقع مقره في البحرين.

كما أشار التقرير بشكل إيجابي إلى أنه بينما كانت استثمارات المجموعة تركز نسبياً على الأصول العقارية، إلا أن هذا التركيز آخذ في التراجع من خلال الاستثمار في منتجات الخزينة وزيادة الاستثمارات في القطاعات المقاومة للتقلبات – بما في ذلك قطاعي التعليم والرعاية الصحية وذلك من خلال نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة.

ومن الإنجازات والعوامل الإيجابية الأخرى التي أبرزها التقرير، قدرة جي إف إتش على تحقيق تخارجات ناجحة من بعض من مشاريعها العقارية، ومن ثم الاستفادة من السيولة الناتجة، وارتباط المجموعة المتواصل بمجموعة أبوظبي المالية الواقع مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها مساهم مسيطر.

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على صعيد الوضع المالي، أبرز التقرير معدل الكفاية المالية القوي للمجموعة والذي استقر بنسبة 14.48% خلال الربع الثالث من عام 2019 ليفوق بذلك الحد الأدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي والبالغ 12.5%.

كما لوحظ أيضا أن المجموعة بصدد جمع مزيد من التمويل المتوسط الأجل خلال أرباع السنة القادمة والذي من المتوقع أن يتيح مزيدا من التوافق بين ملف الأصول والمطلوبات، كما يعزز توقعات وكالة التصنيف بالتحسن في ملف مخاطر السيولة للمجموعة.

في نفس الوقت، أشار التقرير إلى أن التدابير المتخذة تجاه ترشيد التكاليف، من بين استراتيجيات أخرى، يتوقع أن يؤدي إلى تعزيز الربحية خلال أرباع السنة القادمة.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية لمجموعة جي إف إتش يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، لبحث الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

وحققت جي إف إتش صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار بالربع الثالث 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.