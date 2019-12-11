شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: سنصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
قال سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال الأعوام العشرة القادمة، سنصبح -بإذن الله- مركزًا عالميًا لاستغلال الطاقة المتجددة.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الخامس والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الـ25، والمُقام حالياً في العاصمة الأسبانية مدريد "COP25: أن المملكة بدأت تنفيذ خططها لتحويل إنتاج الكهرباء من الوقود السائل إلى الغاز وإنتاج حصة أكبر من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
واشار إلى أن المملكة واصلت جهودها على مدى أربعة عقود ما جعلها ذات أقل معدل لكثافة انبعاثات الكربون خلال مراحل التنقيب عن الخام وإنتاجه مقارنة بأي دولة كبرى منتجة للبترول.
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