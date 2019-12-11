نجاح اكتتاب أرامكو .. رؤية ولي العهد تتحقق بعد 3سنوات

- ارتفاع السهم للحد الأعلى في أول يوم للطرح يؤكد بعد نظر ولي العهد

- النجاح ليس إلا بداية والشركة ستطرح جزء من أسهمها للاكتتاب مستقبلا

- ولي العهد كان هدفه مشاركة شعبه في مكاسب أرامكو وهو ما تحقق بشكل يفوق التوقعات

تحققت رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ، بعد ثلاث سنوات من إعلانه عن طرح جزء من شركة أرامكو للاكتتاب العام.

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وارتفاع سهم أرامكو للحد الأعلى في أول يوم للطرح، يؤكد بعد نظر سمو ولي العهد في ملف اكتتاب الشركة حيث أن الأسواق المالية لا تكذب، وأسواق الأسهم شفافة ، و نجاح الاكتتاب بالاقبال الكبير عليه وقت الاكتتاب، والآن يزيد هذا النجاح بالاقبال الكبير أيضاً في أول يوم تداول.

كل الحوارات الصحفية التي أجراها سمو ولي العهد وتحدث فيها عن رؤيته لاكتتاب أرامكو، ثبتت صحتها وأكدت بعد نظر سموه، وما الاقبال الكبير على الاكتتاب ثم ارتفاع سعر السهم بالحد الأعلى إلا دليلاً على ذلك

وهذا النجاح الكبير لأداء سهم أرامكو منذ اليوم الأول، - حسبما يرى المراقبون - ليس إلا بداية وليس نهاية، فالشركة ستستمر في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب مستقبلا، وفقاً لرؤية سمو ولي العهد، الذى يضع شعبه نصب عينيه، وهو يثق بقوة الشركة ووضعها بين شركات النفط، لذلك عندما خطط لطرحها للاكتتاب، كان هدفه مشاركة شعبه في مكاسب هذه الشركة، وهو ما تحقق بشكل يفوق التوقعات.

ورغم أن الحكومات تفضل الاحتفاظ بالشركات الكبرى الناجحة، لكن سمو ولي العهد فضل طرحها للاكتتاب في السوق المحلي، من أجل استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من أسهم شركة أرامكو.