شكرا لقرائتكم خبر عن «سهم أرامكو» يغلق بالحد الأقصى والمؤشر يرتفع 67.30 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

- المؤشر يغلق مرتفعاً بتداولات 4 مليارات ريال أغلق سهم أرامكو على ارتفاع بالحد الأقصى في أول جلسة تداول، إذا ارتفع بـ ٦.٥٪ . فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 67.30 نقطة ، عند مستوى 8133.72 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر 4 مليارات ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضاً 131.64 نقطة، عند مستوى 6313.57 نقطة، بتداولات بلغت 7 ملايين ريال.

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