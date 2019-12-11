شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الأربعاء وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6099.06 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 1.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6749.89 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4814.50 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 122 مليون سهم بقيمة 26.3 مليون دينار كويتى عبر 6843 صفقة.

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وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.14%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.43%، ثم يونيكاب للاستثمار والتمويل‏ بنسبة 7.08%، فيما تصدر سهم "شركة بيان للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.02% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.46%، ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 7.14%.