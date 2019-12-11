شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تتوقع عجزا نفطيا بسيطا فى 2020 حتى قبل أحدث خفض للمعروض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأت أوبك، اليوم الأربعاء، بعجز بسيط في سوق النفط العام المقبل، بسبب خفض الإنتاج من جانب السعودية، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين حيز النفاذ، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا فى السابق.
وقالت أوبك فى تقرير شهرى إن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل، ويشير ذلك إلى عجز بمقدار 30 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل نوفمبر، وكان التقرير السابق يتوقع فائضا.
ومنذ أول يناير، تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، فى إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
واتفقت أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي على خفض إضافى بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر أوبك تتوقع عجزا نفطيا بسيطا فى 2020 حتى قبل أحدث خفض للمعروض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.