شكرا لقرائتكم خبر عن موانئء أبو ظبى: التكنولوجيا عنصر أساسى فى تطور التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيف المزروعى الرئيس التنفيذى لشركة تشغيل الميناء فى أبو ظبى، أن أى شركة تعمل فى مجال اللوجستيك، لابد أن تكون التكنولوجيا عنصر أساسى فى خطتها حتى تتمكن من المنافسة، مشيرا إلى أن مصر من الدول الواعدة للاستثمار .

وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة فى منتدى الأعمال المصرى الإماراتى اليوم حول الخدمات اللوجستية وخدمات التأمين، لافتا إلى ما تضمه موانئ أبو ظبى من إمكانيات كبيرة تتواكب مع التطور العالمى.

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وقال محمد عزام، العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات، أن ضمان الصادرات من أهم المجالات التى تعمل على تعزيز الصادرات وتشجيع هذا القطاع الهام الذى يلعب دور رئيسى فى الاقتصاد.

وأشار إلى ضرورة إعطاء الثقة للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة، والاعتماد على التأمين وشركات الضمانات، للحصول على الثقة فى تمويل هذا القطاع، موضحا أن البنوك التجارية تلتزم بمبادرة المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى المبادرة التى حققت نجاحًا كبيرًا للغاية .