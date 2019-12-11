شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أرامكو" يربح 3.20 ريال وقيم التداول تقترب من مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سهم شركة الزيت العربية السعودية -ارامكو، بنسبة 10% خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابحاً 3.20 ريال ليصل إلى 35.20 ريال للسهم، بحجم تداول 26.2 مليون ورقة مالية بقيمة 920.9 مليون ريال عبر تنفيذ 33.1 ألف صفقة. وبدأ اليوم الأربعاء، طرح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بسوق الأسهم السعودية- تداول، بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومى لسعر السهم ±10%.

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