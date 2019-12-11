شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعاود تراجعها بختام تعاملات الأربعاء بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول على الأسهم 112.5 مليون ورقة مالية بقيمة 635.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.23%، والعرب على 3.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.13%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 118 مليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 15887 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4991 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند عند مستوى 490 نقطة.
وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
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