شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.83% بختام التعاملات.. و"أرامكو" يتصدر الأسهم المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 179 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 139 شركة، فيما تراجعت 45 شركة.
وارتفعت 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.06%، فقطاع الطاقة بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%.
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