شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.83% بختام التعاملات.. و"أرامكو" يتصدر الأسهم المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحاً 67.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8133.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 131.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6313.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 179 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 139 شركة، فيما تراجعت 45 شركة.

Advertisements

وارتفعت 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.06%، فقطاع الطاقة بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%.

وجاء سهم "ارامكو السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم المملكة نسبة 9.88%، ثم اللجين بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.32% ثم مجموعة صافولا بنسبة 1.88%، ثم المراكز بنسبة 1.49%.