الاقتصاد

ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.83% بختام التعاملات.. و"أرامكو" يتصدر الأسهم المرتفعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم بنسبة 0.83% بختام التعاملات.. و"أرامكو" يتصدر الأسهم المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحاً 67.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8133.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 131.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6313.57 نقطة.

   

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 179 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 139 شركة، فيما تراجعت 45 شركة. 

 

Advertisements

وارتفعت 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.06%، فقطاع الطاقة بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%.

 

وجاء سهم "ارامكو السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم المملكة نسبة 9.88%، ثم اللجين بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.32% ثم مجموعة صافولا بنسبة 1.88%، ثم المراكز بنسبة 1.49%.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.83% بختام التعاملات.. و"أرامكو" يتصدر الأسهم المرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا