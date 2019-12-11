شكرا لقرائتكم خبر عن بنك تنمية الصادرات: البنوك لها دور مهم فى تنمية ودعم التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت مرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات بالدور الذى تقوم به البنوك فى دعم وتنمية التجارة.

وجاء ذلك فى الجلسة الخاصة بدور القطاع المصرفى فى تعزيز التجارة والاستثمار بمنتدى الأعمال المصرى الأماراتى اليوم، بحضور عدد من قيادات البنوك، لافتة إلى أن البنك يدعم الاقتصاد المحلى وقطاعات التجارة والتصدير وتوفير التمويل سواء على المدى القصير أو البعيد.

وأوضحت أن دور البنك تطور وتغير وفقا لخطة تطوير القطاع المصرفى، فلم نعد نعتمد على الدعم الحكومى كما كان فى الماضى، ولكن نعتمد على الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل ومنها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، كما نعمل كبنك تجارى ونقدم خدمات مصرفية مختلفة.

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وأضافت أن مجالات الاستثمار فى مصر متنوعة ونعمل على دعمها وسنعمل على دعم مبادرة المركزى لقطاع الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية للخارج، وخاص قارة إفريقيا، حيث يمكن اعتبار مصر بوابة للتصدير لإفريقيا .

وأشارت إلى اهتمام البنك المركزى بعملية التحول الرقمى فى القطاع المصرفى، والتى أصبحت ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحديث آليات العمل البنكى وتعزيز دوره فى تمويل الاستثمارات والمشروعات وتنشيط الاقتصاد.