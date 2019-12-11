شكرا لقرائتكم خبر عن بنك تنمية الصادرات: البنوك لها دور مهم فى تنمية ودعم التجارة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك فى الجلسة الخاصة بدور القطاع المصرفى فى تعزيز التجارة والاستثمار بمنتدى الأعمال المصرى الأماراتى اليوم، بحضور عدد من قيادات البنوك، لافتة إلى أن البنك يدعم الاقتصاد المحلى وقطاعات التجارة والتصدير وتوفير التمويل سواء على المدى القصير أو البعيد.
وأوضحت أن دور البنك تطور وتغير وفقا لخطة تطوير القطاع المصرفى، فلم نعد نعتمد على الدعم الحكومى كما كان فى الماضى، ولكن نعتمد على الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل ومنها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، كما نعمل كبنك تجارى ونقدم خدمات مصرفية مختلفة.
وأضافت أن مجالات الاستثمار فى مصر متنوعة ونعمل على دعمها وسنعمل على دعم مبادرة المركزى لقطاع الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية للخارج، وخاص قارة إفريقيا، حيث يمكن اعتبار مصر بوابة للتصدير لإفريقيا .
وأشارت إلى اهتمام البنك المركزى بعملية التحول الرقمى فى القطاع المصرفى، والتى أصبحت ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحديث آليات العمل البنكى وتعزيز دوره فى تمويل الاستثمارات والمشروعات وتنشيط الاقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك تنمية الصادرات: البنوك لها دور مهم فى تنمية ودعم التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.