شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قليلا فى انتظار المزيد من الأخبار التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،ويظل التراجع محدودا فى انتظار المزيد من الأخبار التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال احتمال تأجيل الرسوم الأمريكية المقررة الأحد القادم على الواردات الصينية ،ويتابع المستثمرين أيضا عن كثب أحدث استطلاعات الرأي عن الانتخابات البريطانية المقررة غدا الخميس.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأقل من 0.1% حتى الساعة 11:41 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.9% ،مع صعود معظم أسعار المعادن الصناعية بقيادة النحاس.

ينتظر المستثمرين ما سوف تسفر عنه المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15% على حوالي 160 مليار$ من الواردات الصينية المقررة يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن واشنطن تعتزم تأجيل الرسوم الجمركية فى ظل المفاوضات الجارية بين مسؤولي البلدين لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1 % ، ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

من المقرر صدور قرار الفائدة للبنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم فى الولايات المتحدة ،وسط توقعات على نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1%.

وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.1% ،مع استمرار متابعة المستثمرين نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة قبل الانتخابات العامة المقررة غدا فى المملكة المتحدة ، وعلى حسب أخر التوقعات أصبح حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون الآن أقل ثقة فى الفوز بأغلبية المقاعد فى البرلمان.