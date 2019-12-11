شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثالث على التوالي والأنظار على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الأخير للسياسة النقدية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,467.91$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,463.80$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,462.67$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا التراجع فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول المالية ذات العائد المرتفع ، فى ظل حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على بضائع صينية بقيمة 156 مليار$ فى 15 كانون الأول / ديسمبر الجاري.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الأخير لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال هذا العام ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75% ، والاكتفاء بما تم تنفيذه من دورة تخفيض الفائدة (ثالث مرات) خلال هذا العام.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

وما ينتظره المستثمرين فى الوقت الحالي أدلة قوية حول احتمالات استمرار المركزي الأمريكي فى تخفيف السياسة النقدية وإجراء تخفيضات أخرى فى معدلات الفائدة خلال 2020.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 0.3 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 885.93 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.