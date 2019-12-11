شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد الارتفاع المفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد الارتفاع المفاجئ فى مخزونات الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية التي تصدرها وكالة الطاقة الأمريكية ،ويضغط على الأسعار أيضا تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.83$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.04$، و سجل أعلى مستوي عند 59.14$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.15$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.24$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ،بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.4% ،وزادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 0.2% ، بعدما انخفاض بنسبة 0.4% يوم الاثنين.

Advertisements

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 كانون الأول/ديسمبر،فى ثالث زيادة أسبوعية خلال شهر ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.8 مليون برميل .

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

تجددت مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،مع اقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية فى 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري على واردات صينية بقيمة 156 مليار$ ، دون إحراز أكبر اقتصادين فى العالم أي تقدما جديدا فى طريق إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل.