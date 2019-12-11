شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المهم 152.41، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.23 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 151.13 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 152.41، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 156.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 11-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.