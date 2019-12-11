شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المهم 152.41، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.23 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 151.13 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 152.41، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 156.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه