شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يرتفع قليلاً بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.27 نقطة ليستقر السهم عند سعر 194.95 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 197.88، ليستهدف أولى مستويات الدعم 191.55. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكدونالدز يرتفع قليلاً بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل – 11-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.