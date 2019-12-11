هاني ويل يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 11-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلا خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -0.45 نقطة ليستقر السهم عند سعر 174.04 دولار، ليقترب السهم من الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 172.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 178.65.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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