شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يعاود الانخفاض – تحليل – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إكسون موبيل (XOM) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.86% بما يعادل -0.60 نقطة ليستقر عند سعر 69.06 دولار، ويأتي انخفاض السهم في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 70.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 67.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط