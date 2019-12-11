شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع والتعافي من جديد، وقد قلص السهم الكثير من خسائره في آخر جلساته بعد استناده لمستوى الدعم المهم 145.40، ليغلق جلسته على انخفاض طفيف بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -0.11 نقطة ليستقر السهم عند سعر 146.10 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 145.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 152.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه