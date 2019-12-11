شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الأربعاء في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون عن كثب الانتخابات البريطانية التي تُجرى غدا الخميس لتقرير مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتركز الاهتمام أيضا على اجتماعي البنكين المركزيين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر بريطاني لأسهم الشركات المتوسطة، التي تركز على السوق المحلية، 0.1 بالمئة مع توقع مؤشر يحظى بمتابعة كبيرة الآن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية بسيطة فقط.

وإذا أُخفق جونسون في الفوز بأغلبية مطلقة فإن هذه النتيجة ستطيل أمد الغموض المتعلق بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتؤثر سلبا على معنويات المستثمرين.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة عند الساعة 0805 بتوقيت جرينتش.

وقادت أسهم الاتصالات التراجع الذي شهدته القطاعات الفرعية الأوروبية بفعل ضغط ناجم عن نزول سهم تليفونيكا دويتشلاند بنسبة اثنين بالمئة بعدما خفضت الشركة المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة الألمانية توزيعات الأرباح.