شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم بالقاهرة.. والكيلو يبدأ من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11-12-2019 استقرار فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى .

استقر سعر اللحوم الكندوز بين 110جنيهات وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيها.

كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.