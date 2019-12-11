شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يدعو مستثمرى الإمارات للشراكة فى التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، على تميز العلاقات بين الامارات ومصر فى كافة المجالات وفى أوقات صعبة للغاية عاشتها مصر .

وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى الإماراتى بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وجمعة مبارك السفير الإماراتى بالقاهرة، وعبد الله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى .

وأضاف أن العلاقات قوية بين الشعبين وقيادات البلدين، موضحا إننا نسعى لإقامة شراكات مع العديد من الشركات العالمية فى مجال الإنتاج الحربى، الذى يمتلك خبرات كبيرة مما يتيح له الشراكة الحقيقية .

وأشار إلى أننا بجانب جذب الاستثمارات نسعى إلى جلب التكنولوجيا الحديثة نستفيد بها فى مصانعنا، مما يزيد من جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع العديد من الدول.

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أضاف إننا نسعى من خلال الصناعة للتصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة، داعيا المستثمرين فى الإمارات للعمل مع الانتاج الحربى والاستفادة من الإصلاح الاقتصادى وما شهدته مصر من تطور اقتصادى فى البنية التحتية والطاقة والعملة، لافتا إلى أننا الآن نتحول إلى الرقمنة فى مصر بجانب وجود سوق كبير، كلها عوامل تجعلنا جاذبين للاستثمار، خاصة إن هناك شركة إماراتية تعمل معنا حاليا لتصنيع انابيب البولى إيثيلين .