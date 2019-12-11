شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض أسعار البرتقال والكيلو يبدأ من 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 11-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيها مقابل 3 جنيهات لأسعار أمس، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيها مقابل 3.5 جنيهات أمس، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 1.5 – 2.5 جنيها مقابل 2.5 -4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5-4 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

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كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 5-7 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 4-8 نيهات.

الجدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.