شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 15 محطة فى طريق أرامكو السعودية إلى الطرح الأولى ببورصة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسهم أرامكو السعودية بالحد الأقصى المسموح به للزيادة بنسبة عشرة بالمئة فوق سعر الطرح العام الأولى لها فى ظهورها الأول ببورصة الرياض اليوم الأربعاء، مقتربة من تقييم عند تريليونى دولار الذى طالما سعى إليه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وفيما يلي المحطات الرئيسية في مسار إدراج أرامكو:

5 ديسمبر 2019

قامت أرامكو السعودية بتسعير الطرح العام الأولى عند الحد الأعلى للنطاق السعرى الاسترشادى لتجمع 25.6 دولار فى أكبر طرح عام أولى فى العالم متفوقة على إدراج مجموعة علي بابا القابضة بقيمة 25 مليار دولار فى 2014.

4 ديسمبر 2019

إقفال باب اكتتاب المؤسسات فى الطرح الأولي.

2 ديسمبر 2019

السعودية تبحث مع أوبك وحلفائها خطة لزيادة تخفيضات الإنتاج النفطى بحيث يسرى هذا الاتفاق حتى يونيو 2020 على الأقل وذلك فى إطار سعى المملكة لتعزيز أسعار النفط قبل طرح أسهم أرامكو.

2 ديسمبر 2019

بورصة تداول السعودية تقرر حدا أعلى لوزن أى سهم على مؤشرها بحيث لا يتجاوز 15 بالمئة فى مسعى لتهدئة المخاوف حيال الوزن الذى سيكون عليه عملاق النفط أرامكو السعودية عند إدراجه بالبورصة.

24 نوفمبر 2019

محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) يقول إن المؤسسة تراقب المؤشرات المصرفية على أساس يومى ولا ترى أى أثر على السيولة من جراء الطرح العام الأولى لشركة أرامكو.

15 نوفمبر 2019

مؤسسة إم.إس.سي.آي، أكبر مؤسسة للمؤشرات فى العالم، تقتدى بمؤسستى ستاندرد آند بورز داو جونز وفوتسي راسل وتخطر عملاءها أنها قد تعجل بإدراج أرامكو فى مؤشراتها خلال شهر ديسمبر.

10 نوفمبر 2019

أرامكو السعودية تكشف عن نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي وتحدد المخاطر المادية الرئيسية التي قد تؤثر سلبا على نشاط الشركة أو مركزها المالي.

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3 نوفمبر 2019

ارامكو تعلن عزمها طرح الأسهم بعدما قالت هيئة السوق المالية السعودية إن مجلس إدارتها وافق على طلب أرامكو السعودية قيد أسهمها وطرح نسبة منها.

18 أكتوبر 2019

أرامكو السعودية ترجئ إطلاق الطرح العام الأولي المزمع على أمل أن تعزز نتائج الفصل الثالث الوشيكة ثقة المستثمرين في أكبر شركة للنفط في العالم.

14 سبتمبر 2019

تعرض منشأتين تابعتين لأرامكو لهجوم بطائرات مسيرة الأمر الذي تسبب في أكبر قفزة في أسعار النفط منذ ما يقرب من 30 عاما.

9 سبتمبر 2019

مصادر تقول لرويترز إن السعودية تعتزم قيد واحد في المئة من أسهم أرامكو في بورصة الرياض قبل نهاية 2019 وواحد في المئة أخرى في 2020.

19 أغسطس 2019

مصادر تقول إن أرامكو السعودية طلبت من البنوك تقديم تصوراتها عن أدوارها في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة.

9 أبريل 2019

أرامكو تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار بعد أن بلغ الإقبال عليها 100 مليار دولار مسجلا مستوى قياسيا.

أول أبريل 2019

أرقام رسمية تكشف أن أرامكو حققت أرباحا أساسية بلغت 224 مليار دولار في 2018 بعد أن اضطرت الشركة للكشف عنها لبدء عملية تسجيل سندات دولية.

7 مارس 2019

صحيفة عكاظ تنقل عن وزير الطاقة السعودي قوله إن الطرح العام الأولي لأرامكو سيحدث خلال عامين.