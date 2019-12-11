شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمر الإماراتى ناصر النويس: مصر قادرة على جذب 40 مليون سائح سنويا والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال جلسة الاستثمار فى منتدى الأعمال المصرى الإماراتى اليوم، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، ولفيف من رؤساء الشركات .
وأشار إلى أن استمرار النمو الكبير سيجذب لمصر نحو 40 مليون سائح، وهو ليس كثيرا على مصر التى نجحت فى جذب 12 مليون سائح العام الحالى، لافتا إلى أن امتلاك مصر لمقومات سياحية لا مثيل لها كفيل بجذب السياحة .
وكشف أن مصر أصبحت الوجهة الخامسة عالميًا للسياحة، بدلا من المركز الستين من قبل، كما أصبحت تتصدر إفريقيا فى هذا المجال، لافتًا إلى أن هذا النجاح نتيجة ما أنجز خلال السنوات الأربعة الماضية.
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