الاقتصاد

المستثمر الإماراتى ناصر النويس: مصر قادرة على جذب 40 مليون سائح سنويا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستثمر الإماراتى ناصر النويس، أن مصر أنجزت الكثير خلال الـ4 سنوات الماضية وهو ما سينعكس على مصر فى مختلف المناحى ولا سيما السياحية التى تأتى من الاستقرار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

وجاء ذلك خلال جلسة الاستثمار فى منتدى الأعمال المصرى الإماراتى اليوم، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، ولفيف من رؤساء الشركات .

 

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وأشار إلى أن استمرار النمو الكبير سيجذب لمصر نحو 40 مليون سائح، وهو ليس كثيرا على مصر التى نجحت فى جذب 12 مليون سائح العام الحالى، لافتا إلى أن امتلاك مصر لمقومات سياحية لا مثيل لها كفيل بجذب السياحة .

 

وكشف أن مصر أصبحت الوجهة الخامسة عالميًا للسياحة، بدلا من المركز الستين من قبل، كما أصبحت تتصدر إفريقيا فى هذا المجال، لافتًا إلى أن هذا النجاح نتيجة ما أنجز خلال السنوات الأربعة الماضية.

 

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